Algemeen informatief: LED TL buizen – een volledige gids voor het vervangen van ouderwetse TL buizen

Door: Redactie

LED TL buizen worden vaak gebruikt in combinatie met kantoorverlichting. Ze werken goed in geklimatiseerde ruimtes met standaard hoogtes voor het plafond, waaronder opslagruimtes, garages en fabrieksruimtes. De LED-buizen zijn een geweldig energiezuinig alternatief voor gewone TL buizen. Ze zijn ook voorzien van een verbeterde kleurweergave (CRI), branden minder vaak door en hebben over het algemeen minder onderhoud nodig.

De kleurtemperatuur van het licht

Wanneer je jouw verlichting installeert of vervangt, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de kleurtemperatuur, zodat je een consistente verlichting hebt die het hele gebied van uw ruimte beslaat. De kleurtemperatuur wordt beoordeeld op een schaal die Kelvin (K) wordt genoemd en de kleur varieert meestal tussen 2400k en 6500k. Een lagere kelvinwaarde betekent dat de lichtopbrengst dichter bij een oranje of “warme” of “zachte” tint komt.

4000k buizen staan bekend als koel wit met een kleurweergave. Deze kleurtemperatuur wordt aanbevolen voor werkruimtes en kantoren. 5000+ kelvin buizen zijn het daglicht equivalent met een gloed die blauwer is dan de traditionele verlichting. De kleurtemperatuur van het daglicht wordt aanbevolen voor alle zones met een hoge veiligheidsgraad en voor garage- en tentoonstellingsruimten.

De afmetingen van de buizen

De makkelijkste manier om de grootte van de lamp te bepalen is door het etiket aan het einde te lezen. Als het label ontbreekt of onleesbaar is, kan je de diameter meten om de grootte te bepalen. Een “T” staat voor de buis vorm en het getal geeft de diameter van de lamp aan in achtste van een inch. Als T8 en T12 dezelfde bi-pin basis hebben, dan kun je de lampen door elkaar gebruiken met hetzelfde armatuur, zolang je de ampère eisen goed controleert.

LED TL buizen ter vervanging

Er is een grote vraag naar kwalitatieve vervangende LED producten, zoals de LED tl buis, die veel veranderingen in de industrie teweeg hebben gebracht, te beginnen met de invoering van de juiste lichtopbrengst en veiligheidsnormen.

Een groot deel van de ontwikkeling komt voort uit facility managers die op zoek zijn naar manieren om traditionele TL buizen die problematisch zijn te vervangen door een alternatief dat een langere levensduur biedt.

Er is veel behoefte aan ontwikkelingen in LED technologie, zodat het gebruik van traditionele TL verlichting in fases gestopt kan worden. Een belangrijk punt hierbij is de mogelijkheid om over te stappen op LED verlichting zonder de hoge investeringskosten die vaak nodig zijn. Dit kan door het gebruiken van bestaande armaturen.

Het kiezen van de juiste vervanging

Wanneer je over wil stappen van traditionele TL verlichting naar LED is het belangrijk dat je de installatie methode goed bepaald. Om dat te kunnen doen dien je eerst de grootte van de buis en armatuur te achterhalen. Dit doe je door de TL buis uit de armatuur te halen, doorgaans staat op de buis zelf de grootte aangeduid.

Aan de hand van de grootte koop je dan een vervangende LED TL buis, uiteraard met dezelfde afmetingen. Vervolgens is het belangrijk te achterhalen welk type installatie methode de buis gebruikt. Hiervoor kan je advies vragen van een online LED winkel, zij kunnen je makkelijk en snel verder helpen.