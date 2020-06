Algemeen informatief: Op deze manier kun je met behulp van internet streamen naar je TV

Door: Redactie

In het verleden werden we nog gedwongen om stipt op tijd voor de TV te zitten zodat we de nieuwe aflevering van onze favoriete serie konden kijken. Anno 2020 hoeft dit in principe niet meer. Sterker nog, televisie kijken hoeft eigenlijk helemaal niet meer. Tegenwoordig kunnen we onder meer de televisieprogramma’s gemakkelijk op het internet kijken. Dat is uiteraard hartstikke handig, want we kunnen nu zelf bepalen wanneer we de nieuwe aflevering van een serie willen kijken. Een ander voordeel hiervan is dat het niet beslist op een computer hoeft. Je kunt ook gewoon met een smartphone of tablet via het internet naar je enorme TV streamen. Dit zorgt ervoor dat je alsnog je favoriete serie op een groot beeldscherm kunt kijken.

Internet en TV

Doordat we vroeger nog veel meer televisie keken hadden we destijds ook beslist een abonnement nodig dat bestond uit internet en tv, al werd bellen hier vaak nog aan toegevoegd. Inmiddels is dit al een stuk minder het geval. De vaste telefoon wordt tegenwoordig logischerwijs niet meer zoveel gebruikt als vroeger. Dit komt onder meer doordat nu zo goed als iedereen een smartphone in de broekzak heeft. Hiermee kun je bellen, maar ook videobellen met bijvoorbeeld met Skype. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat op het moment een abonnement met internet en TV de populairste keuze is.

Alleen internet

Alhoewel een internet en TV pakket nog wel het populairst is zal dit in de toekomst mogelijk veranderen. Dit komt doordat de internet only abonnementen met een opmars bezig zijn in Nederland. Zo’n pakket bestaat dus uit alleen maar internet, dus je krijgt geen televisie of vaste telefoon meer van je provider. Alleen goedkoop internet zul je dan nog ontvangen van je aanbieder. Niets meer, niets minder. Hiervoor moet je natuurlijk wel internet vergelijken, want het is niet meer dan logisch dat je zo weinig mogelijk wilt betalen voor je nieuwe abonnement. Bovendien kun je met zo’n pakket nog altijd wel televisie kijken. Hoe je dit doet wordt hieronder uitgelegd.

Streamen

Als je alsnog wel je favoriete show op de TV wilt kunnen kijken dan hoef je hiervoor dus geen abonnement af te sluiten. Een andere mogelijkheid is namelijk het streamen van de serie. Met behulp van deze technologie kun je via het web de serie naar de televisie sturen. Streamen naar je TV betekent dan eigenlijk ook dat je documenten afspeelt op de televisie met behulp van de internet op je smartphone, computer of tablet. Dit doe je dus met een draadloze verbinding. Dit houdt dan ook in dat je het beeld van je device op de TV projecteert, al heb je hiervoor logischerwijs geen dure beamer nodig. In plaats daarvan hoef je voor het streamen alleen maar een device met een draadloze internetverbinding aan te schaffen, net zoals je ook een TV nodig zult hebben voor deze methode.

Voordelen van streamen

Het streamen van een serie of film naar de televisie met behulp van het internet heeft een aantal voordelen. Zo heeft het als pluspunt dat een TV een groot beeldscherm kan hebben. Hierdoor is het hoe dan ook groter dan het scherm van een smartphone. Hierdoor is het veel leuker om een programma op de grote TV te kijken dan op je telefoon. Daarnaast zal de kwaliteit van het TV scherm naar alle waarschijnlijkheid ook beter zijn dan die van je smartphone. Dit zal er natuurlijk ook voor zorgen dat je de film veel beter ervaart. Bovendien kun je met behulp van een televisie gemakkelijker een serie kijken met een groep mensen.