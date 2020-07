Algemeen informatief: Tips voor een duurzame vakantie

Door: Redactie

Reizen en duurzaamheid lijken niet zo goed samen te gaan. Toch is er een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden om ervoor te zorgen dat jouw ecologische voetafdruk onderweg zo klein mogelijk blijft. Duurzaam reizen betekent dat je ook op reis respect hebt voor milieu, de bevolking en de natuur en dat zit ‘m soms in kleine dingetjes. Hieronder lees je wat je kunt doen om jouw reis een stuk duurzamer te maken.

Ruim je rotzooi op

Het klinkt misschien vreemd, want waarschijnlijk ruim je thuis je rotzooi ook op, dus waarom zou je dat niet doen wanneer je op reis bent? Maar in sommige landen liggen de stranden en straten bezaaid met afval. Je bent dan zelf ook sneller geneigd om je afval maar gewoon te laten liggen. Je kunt er echter beter voor kiezen het goede voorbeeld te geven en je goede gewoonten van thuis mee te nemen. Ben je op het strand en heb je afval, gooi het dan op de juiste manier weg of neem in je anti diefstal rugzak een extra tas mee om het in te doen. Kun je gelijk wat extra afval opruimen. Als iedereen dat nou doet dan wordt de wereld al een stuk schoner.

Wees zuinig met water

Eigenlijk is het heel simpel. Wees je ook op reis bewust van je waterverbruik en probeer het zoveel mogelijk te beperken. Douche niet te lang en laat de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen. Gebruik je handdoeken meer dan één keer en draag je kleding als het kan wat langer. Door je eigen waterfles mee te nemen heb je altijd schoon water bij de hand en hoef je niet aan de plastic afvalberg bij te dragen door plastic waterflessen te kopen. Helemaal wanneer je reist met kleine kinderen is het handig om je eigen waterflessen in de luiertas te stoppen, zodat je altijd schoon water hebt om voeding te bereiden.

Kies een duurzame accommodatie

Ook bij het uitzoeken van je vakantie kun je al bewuste keuzes maken. Want niet alle accommodaties zijn even milieuvriendelijk. Zo is het misschien heerlijk lui om een all inclusive vakantie te boeken, maar deze hotels zijn vaak wel grote voedselverspillers. Door van tevoren te checken of jouw hotel een GSTC of Green Key keurmerk heeft weet je of je een duurzame keuze maakt.

Je kunt ook specifiek zoeken op accommodaties die ‘eco friendly’ zijn. Een bijkomend voordeel van dit soort accommodaties is dat je vaak op bijzondere plekken terecht komt; denk aan boomhutten, mooie kampeerplekken of houten hutten. Allemaal gemaakt met respect voor de natuur en volledig duurzaam. Let wel op want eco is hip. Er zijn ook accommodaties die alleen claimen eco-vriendelijk te zijn om toeristen te trekken, terwijl ze het niet daadwerkelijk zijn.

Steun de lokale bevolking

Wanneer je tijdens een vakantie het land van bestemming echt wilt leren kennen dan moet je onderweg investeren in de lokale bevolking. Denk bijvoorbeeld aan eten bij lokale restaurants waar je gerechten op je bord krijgt die gemaakt zijn van producten uit de regio. Beter voor het milieu, een goede impuls voor de plaatselijke bevolking en bovendien vaak ook nog het allerlekkerste eten! Wanneer je met je heuptas heren om je middel aan het wandelen bent in de omgeving, schuif dan rustig eens aan bij een lokaal restaurantje voor een duurzame maaltijd.

Je kunt er ook voor kiezen te overnachten bij een homestay; een gezin dat hun huis openstelt voor reizigers. Daarmee steun je de lokale bevolking maar kan je ook zelf ervaren hoe de locals leven, krijg je vaak de beste tips voor activiteiten in de omgeving en ontmoet je snel nieuwe mensen.