Algemeen informatief: Verkeerde bh maat meest voorkomende misser bij vrouwen

Door: Redactie

De meest voorkomende misser voor vrouwen is de maat van de bh. Maar liefst meer dan 70% draagt de verkeerde maat. Als je dan ook nog weet dat het dragen van een verkeerde bh maat negatieve gevolgen kan hebben voor zowel je borsten als gezondheid, is het dus tijd voor meer duidelijkheid. Weten wat de juiste bh maat is, kan dus best een uitdaging zijn, zo blijkt. Daarom wat uitleg. De juiste cupmaat berekenen doe je zo.

Wat je moet weten

Cupmaten (A, B, C of D etc.) zijn gebaseerd op de omvang en je bovenwijdte of te wel het volste deel van je borsten. Het getal daarna, bijvoorbeeld 75, dat geeft aan wat de omvang van je onderwijdte is. De onderwijdte is de afstand in cm’s net onder je borst. Deze twee maten samen, zijn je bh maat. Voor je gaat meten, zorg je dat je alleen een bh aan hebt en dus geen blouse of t-shirt. Daarna pak je een meetlint en ga je voor de spiegel staan. Zo zie je wat je doet en kun je nauwkeuriger meten. Houdt het meetlint goed recht. Uiteraard kun je ook iemand om wat hulp vragen. Meet dan je onderwijdte. Dit is dus net onder de borst. De correcte maat krijg je bij de uitademing. Meet daarna de bovenwijdte, dus het volste gedeelte van je borsten. Zorg dat je niet te strak meet en houdt de lint zowel voor als achter op dezelfde hoogte. Kies daarna de bijpassende maat in de tabel. Kies voor de onderwijdte de dichtstbijzijnde maat. Rond altijd af naar boven zodat je borsten ook echt in de bh passen. Het is eigenlijk net zo iets als met het kiezen van de juiste laptoptas; in een laptoptas 14 inch past gewoon echt geen 17 inch laptop.

Wat moet je doen als je bh omhoog kruipt

Als je beha of sport bh al op het strakste haakje staat en de band om je middel zit toch te los of kruipt omhoog? Dan is je bh te wijd. In dat geval helpt alleen een nieuwe beha met de goede onderwijdte.

Je bandjes afglijden of knellen

Glijden je bandjes steeds van je schouder? Vaak kun je ze gewoon wat korter maken. Is je ene schouder hoger dan de andere, let er dan op dat de bandjes afzonderlijk op hoogte van jouw schouders worden aangepast. Bandjes worden in de loop van het dragen langer door lichaamswarmte en de elasticiteit van het materiaal dat toeneemt. Soms is het tegengestelde het geval en moet je de bandjes wat langer maken. Vaak is dit bij een grotere bovenwijdte. Kiezen voor wat bredere bandjes kan daarbij helpen. Is dat niet het geval , dan zit het probleem waarschijnlijk in de borstband die grotendeels de stevigheid van de beha bepaald. Als de borstband te wijd is, wordt het gewicht verdeeld over de bandjes op je schouder die dan gaan snijden.

Heb je grotere borsten, kies dan voor een speciale sport bh grote maten. Deze geven betere ondersteuning waardoor je een betere houding krijgt en je gefocust kunt blijven op je sport in plaats van je bh/kleding.