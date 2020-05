Algemeen informatief: Zo houd je geld over door thuis te werken

Door: Redactie

In veel branches waren veel werkplekken lange tijd gesloten. De versoepeling van de maatregelen zorgt ervoor dat sommigen weer naar kantoor kunnen, anderen moeten nog even wachten. Opvallend detail: wie in deze coronatijd thuiswerkt, kan dat in de portemonnee voelen en houdt zelfs geld over.

Nauwelijks nieuwe kleding nodig

Ben jij iemand die voorheen dagelijks in een stijlvolle outfit en met een Burkely tas het kantoor binnen stapte en nu thuis werkt, dan zal je hebben ervaren dat je voorlopig geen nieuwe outfit nodig hebt. Thuiswerken doe je net zo makkelijk in een joggingbroek.

Minder gebruik van make-up

Sta jij ’s morgens best een tijdje voor de spiegel om je op te maken? Veel mensen geven aan dat ze dit thuis lekker achterwege laten. Gewoon naturel achter het bureau. Niemand die er aanstoot aan neemt en het voelt nog lekker ook. Scheelt heel wat nieuwe lipstick en foundation.

Besparing van reiskosten

Zeker voor wie de reiskosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgt, is thuiswerken voordeliger. Ook slijt de auto minder snel, is deze minder gauw aan een onderhoudsbeurt toe en ga zo maar door. Op de rit naar en van het werk wordt momenteel heel wat geld bespaard.

Thuiskoffie en geen koffie-to-go

Je kent het vast wel… op het station als je met de trein reist of even voordat je het kantoor binnen stapt nog een lekkere koffie op de hoek halen. Het feit dat dat thuis niet aan de orde is, scheelt heel wat centjes. Een koffie-to-go bespaart je al gauw een paar tientjes per maand.

Geen buiten-de-deur-lunch

Ben je iemand die net als vroeger in de schooltas boterhammen meeneemt naar het werk, dan zal het verschil niet groot zijn, maar je zou ze de kost moeten geven die dagelijks een lunch halen bij de supermarkt of bij de broodjeszaak en dit in hun rugzakken meenemen naar kantoor. Dat loopt aardig op aan euro’s, wel gemiddeld vijf euro per dag. Reken maar uit. Ook als er op jouw werk een kantine is waar je dagelijks gaat lunchen, scheelt dat veel geld nu dat niet aan de orde is. En wat te denken van die lunches in grandcafés of andere horeca-gelegenheden…