Alweer een creatief idee: Zonnehof heeft haar eigen ‘babbelbus’

Door: Redactie

Woonzorgcentra verzinnen allerlei ‘trucs’ om het contact tussen familie en bewoners in stand te houden tijdens de crisis. De quarantainer (Haren Werkt), tenten en ‘praatvensters’ (bij Westerholm en De Dilgt). Woonzorgcentrum De Zonnehof is in Haren de enige die zelfs een mobiele ‘babbelbus’ heeft ontwikkeld.

De bus heeft als voordeel dat deze kan pendelen tussen de verschillende locaties van NNCZ, waar De Zonnehof onderdeel van is. In het midden van de bus is een scheiding. Het bovenste deel van de scheidingswand bestaat uit plexiglas. Via de achteringang wordt de cliënt in de bus geholpen. De familie of kennis stapt in via de zijdeur.

‘Ondanks dat we weten dat ook de ‘babbelbus’ nog steeds niet is wat onze bewoners gewend zijn, hopen we toch dat deze vorm van communicatie enige verlichting biedt en dat mensen op een intensere manier van elkaars aanwezigheid kunnen genieten’, aldus de bestuurder van de NNCZ Roeli Mossel.