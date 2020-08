Arnold Bergsma en Herman Bron waren in 1999 ‘roependen in de woestijn’

Door: Redactie

In 1969 legde het Amerikaanse ministerie van Defensie de eerste steen voor internet. In 1974 werd het woord ‘internet’ gelanceerd en in 1983 volgde het Internet Protocol (IP) waarmee data konden worden verspreid over universiteiten en bedrijven. In die tijd speelden de Harenaars Herman Bron (Digno) en Arnold Bergsma (AB info) nog met Lego. Maar in 2000 waren zij wél de pioniers die Haren lieten kennismaken met internet. Haren reageerde lauw. Tekst gaat verder onder de foto’s.

Boven: de mannen nu, onder de mannen toen ze Haren enthousiast wilden maken voor internet (2000). Foto uit Haren de Krant van mei 2000.



Koelkast stuurt e-mail

In 1999 was het voor Bron en Bergsma duidelijk: internet wordt heel groot. Jaren eerder maakten zij al kennis met de mogelijkheden. In Haren de Krant (mei 2000) zei Bergsma: “Ik vond het fantastisch. Ik zag toen al voor me dat we straks de verwarming op afstand gaan bedienen. Vanuit de auto kijken wie er voor je deur staat. Binnen een paar jaar kan de koelkast een e-mail versturen en nieuwe voorraad bestellen. Dat is geen science fiction.” Herman Bron zei in 2000: “Je kunt straks op internet even kijken op het strand in Los Angeles en ook of er sneeuw ligt op je favoriete skipiste.” Zij geloofden er al heilig in terwijl Nederland de schouders nog ophaalde. En in Haren was het de redacteur van Haren de Krant die hen voorspelde dat internet ‘een hype’ zou blijken. Bron en Bergsma maakten het vaker mee, dat is het lot van pioniers. Ze kregen deze krant wél zover dat in oktober 2000 de domeinnaam www.harendekrant.nl werd vastgelegd.

www.harencity.nl

De mannen bleken geen dromers, maar doeners. Ze waren lokaal visionair en richtten in 1999 een platform op voor Haren: www.harencity.nl. Dat werd een nieuwssite met alle ruimte voor winkeliers en verenigingen om zich online te profileren. Nu is dat zo gewoon, maar toen liepen Bron en Bergsma zich tevergeefs het vuur uit de schoenen om mensen te overtuigen. Kritische ondernemers pareerden hun visioenen koeltjes: veel te ingewikkeld. De eerste maand bezochten 800 mensen het platform. De gemeente Haren was in 2000 ook afhoudend en ontwikkelde liever haar eigen website www.haren.nl. Bedrijven als Century, Homan en Drogisterij Aiking hapten wél direct toe en deden mee.

