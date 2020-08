Arnold Bergsma kijkt in de toekomst: winkel van de 21e eeuw

Door: Redactie

Hij is helemaal van de online-wereld en zou zelf geen winkel willen hebben. Maar hij heeft wel een mening over de kansen van winkeliers in deze digitale wereld. Arnold Bergsma werpt op verzoek van de redactie een blik op de ‘winkel van de 21e eeuw’. Hij vindt dat winkeliers niet moeten blijven hangen in verzet tegen online kopen, maar hun energie moeten steken in aantrekkelijke winkelconcepten. Zijn dat loze kreten? We vroegen Bergsma wat hij zou doen met het winkelpand in De Brinkhorst in Haren, tegenover Bruna.

Arnold Bergsma uit Haren is eigenaar van AB Info. Met zijn bedrijf levert hij domeinnamen en verzorgt hij ontwikkeling en hosting van websites. Hij zegt: “Wat voor zaak zie ik voor me? Deze winkel doet steeds andere dingen op andere manieren met nieuwe technieken. Het concept is dus steeds in beweging, in tegenstelling tot veel traditionele winkeliers die volgens mij elke dag hetzelfde doen en de klant niet echt verrassen.” Hier ligt volgens Bergsma de kern. Hieronder zijn ‘braindump’:

– flexibele openingstijden

– geen vaste medewerkers, maar met camera’s en zelfscan (Google unmanned stores)

– elke week ander assortiment, afgestemd op seizoen, events, weer, actualiteit.

– elke week een andere popup dienst (heel veel ondernemers hebben geen winkel maar willen wel eens een week in contact komen met eindgebruikers. Denk aan verzekeraars, kabelaars, cateraars, goede doelen, maatschappelijke organisaties etc.

– elke week productdemonstraties en proeverijen van cateraars/restaurants

– ‘s nachts gaan er digitale luiken voor de etalage met advertenties en nieuwsitems (narrowcasting) en verhuren we de ruimte als werkruimte of kantoor

– maandelijks bed van Homan in etalage voor proefslapers, kijkers buiten welkom

– naast vaste medewerkers (parttime) ook klanten als medewerker. Klanten die heel enthousiast over iets zijn de mogelijkheid bieden dat product te verkopen op provisiebasis. Het kan en mag ook hun eigen product zijn.

– mensen die op zoek zijn naar (ander) werk pitchen zichzelf voor winkelend publiek. Het publiek wordt opgeroepen in zijn/haar netwerk te zoeken naar de perfecte werkplek.

– periodiek voorlezers en verhalenvertellers

– periodiek bijeenkomst met mensen over ontwikkeling nieuwe producten en diensten. Out of the box denkers. Mensen kunnen komen en gaan zonder aanmelden, dus heel laagdrempelig. Heel interessant voor nieuwsgierige mensen.

– Limited edition artikelen, zeer exclusief en voor een heel beperkte doelgroep.

– Servicebalie die periodiek door bedrijven gehuurd kan worden die niet (meer) in Haren zitten (straks: ABN)

De redactie zal met Arnold Bergsma in 2040 dit artikel uit de kast halen om te zien of zijn visioen werkelijkheid is geworden.