Astoria schakelt over op ‘afhaalconcept’. Crisis vereist creativiteit.

Door: Redactie

De Harense horeca is op slot en ondernemers realiseren zich nog amper wat er gebeurt. Daphne de Haan (Bistro Heerlijk) noemt het een ‘boze droom’ en ze kan nog nauwelijks bevatten wat haar (en haar collega-ondernemers) overkomt.

Gert Bruns (Astoria, Intermezzo, Sassenhein) heeft in het totaal 75 mensen in dienst en de omzet is geheel weggevallen. Om de komende weken te overleven heeft hij van Astoria weer een afhaalrestaurant gemaakt. En om dat bekend te maken heeft hij een eigen variant gemaakt op de bekende posters van ‘Loesje’. Deze keer is de afzender ‘Gert’.

Medewerker Koen heeft de poster vandaag opgeplakt, de ovens en fornuizen kunnen weer aan.

Ziet u meer voorbeelden van creatieve Harense ondernemers? Tip de redactie. Laten we de winkels en horeca in Haren steunen met onze klandizie!