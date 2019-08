Baboffel in Haren hoort bij de beste winkels van heel Nederland

Nieuws:

Door: Redactie

Bijna 80.000 Nederlanders stemden op hun favoriete winkelier voor de Winkelier van het Jaar-verkiezing, de grootste consumentenverkiezing van Nederland voor lokale winkeliers. Nadat eerder al de gemeente- en provinciewinnaars bekend waren gemaakt, maakt de vakjury vandaag de landelijke winnaars in de dertien verschillende categorieën bekend.

Een inspiratie voor retail-Nederland Met een keuze uit 156 topondernemingen in dertien categorieën stond de onafhankelijke vakjury onder leiding van voorzitter Robert van den Ham (content director van De Ondernemer) voor een lastige taak. De juryvoorzitter: “Deze winkeliers lopen voorop als het gaat om service, kwaliteit en gastvrijheid. In de gemeente- en provincieverkiezing bewezen deze dertien winnaars dat al, maar nu bij de landelijke verkiezing wordt dat nog eens extra onderstreept. Deze winkeliers zien terecht in dat ze juist ook met die insteek het verschil kunnen maken ten opzichte van met name online concurrentie. Het zijn stuk voor stuk ondernemers die een inspiratie zijn voor het retaillandschap van Nederland.”

Het zijn de lokale winkeliers die sfeer en authenticiteit aan een gemeente geven De Winkelier van het Jaar-verkiezing is er voor de lokale winkeliers. Een bewuste keuze, aldus Ronald Griffioen, Managing director van Reclamefolder.nl, die de verkiezing organiseert: “Het zijn de lokale winkeliers die sfeer en authenticiteit aan een gemeente geven. En juist deze ondernemers, die het hardst moeten werken om zich in het onrustige retaillandschap staande te houden, krijgen niet de aandacht die ze verdienen. Dit bracht ons op het idee om deze verkiezing speciaal voor hen in het leven te roepen. Voor ons is dit de eerste stap van een beweging die we samen met winkeliers in gang willen zetten om zo gezamenlijk consumenten bewuster te maken van het winkelaanbod in hun eigen gemeente.”

Categoriewinnaars Winkelier van het Jaar-verkiezing 2018-2019

Bakker Het Appeltaart Imperium in Haarlem

Bouwmarkt De Bouwhal in Zwolle

Delicatessenwinkel Zuivelhuis in Harderwijk

Drogisterij DIO Drogisterij Renate in Almelo

Elektronicawinkel Morelisse in Amersfoort

Groentewinkel De Groenhoek in Velsen

Huishoudelijke-artikelenwinkel Sfeer bij Sanne in Zoetermeer

Modewinkel Fashion by Reiss in Hulst

Opticien De Jong in Weststellingwerf

Slijterij en/of wijnwinkel Drankenspeciaalzaak Jelle in Leeuwarden

Speelgoed- en cadeauwinkel Baboffel in Groningen

Telefoonwinkel Telecombinatie in Middelharnis

Woonwinkel &Meer in Utrecht

Over de Winkelier van het Jaar-verkiezing

Het Winkelier van het Jaar-concept omvat de grootste consumentenverkiezing van Nederland voor lokale winkeliers. Consumenten konden tot en met 2 juli stemmen op de beste winkelier in hun gemeente. Wanneer een winkelier als beste wordt beoordeeld en voldoende stemmen kreeg in een van de dertien categorieën, mocht deze zich een jaar lang de beste winkelier van zijn gemeente noemen. De Winkelier van het Jaar-verkiezing is een gezamenlijk initiatief van Reclamefolder.nl en Vote Company.