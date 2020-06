Begeleid wonen in droomvilla Glimmen blijkt haalbaar: Het geheim van Huize Buitenlust

Door: Redactie

De bovenstaande titel past wel bij een streekroman. Misschien is het bedrijfsconcept van Eddy Damstra en zijn partner Dali Todria ook wel een mooi boek. Hun verhaal begint met het ideaal van Dali. Ze droomde ervan om haar eigen Begeleid Wonen-project op te zetten. Als zij een relatie krijgt met Eddy Damstra wordt het opeens hun gezamenlijke ideaal en dat biedt perspectief. In 2018 kochten zij een kapitale droomvilla in Glimmen: Huize Buitenlust aan de Rijksstraatweg. Van ideaal naar werkelijkheid.

Papa en mama

In Huize Buitenlust (7 woonplekken) wonen nu vijf mensen (van 21 tot 43 jaar) met een verstandelijke beperking. Unieke individuen, die met elkaar gemeen hebben dat ze onmogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ze hebben allemaal een eigen kamer en het leven van de groep speelt zich grotendeels af in de grote huiskamers en de weelderige achtertuin. Door Eddy Damstra en Dali Todria wordt als het ware een groot huisgezin nagebootst, waarin zij nadrukkelijk de rol van ‘vader en moeder’ spelen. Daarnaast werken er nog vijf woonbegeleiders/activiteitenbegeleiders. In hun rolverdeling laten zij niets aan het toeval over. Eddy is de man die bewoners soms wat streng toespreekt als dat nodig is en Dali is de begripvolle moederfiguur met een luisterend oor voor gevoelens en emoties.



Gezinsmodel is troefkaart

“We doen het nu precies zoals ik het ooit voor ogen had”, zegt Dali. Je hoort aan haar tongval dat ze niet in Nederland is geboren. “Ik kom uit Georgië”, verklaart ze. “Ik heb muziektherapie gestudeerd en werkte vroeger in Noord-Holland met mensen met een verstandelijke beperking. Wat ik daar niet zo leuk vond: het was een grote organisatie met veel administratie en weinig huiselijkheid. En ik geloof juist in huiselijkheid. Ik geloof in het gezinsmodel.” Toen zij Eddy Damstra leerde kennen (met een commerciële achtergrond in de energiesector) maakte ze hem ook enthousiast. Damstra: “Ik stond direct achter haar ideaal. Daarom ben ik maar eens gaan onderzoeken of het organisatorisch en financieel te realiseren zou zijn. Hoe zit het met de financiering van zorg? Hoeveel personeel heb je nodig? Is het allemaal haalbaar met slechts vijf of zes bewoners?” Naar nu blijkt is het succesvol en daarom denken zij aan een tweede locatie met deze formule.

Muziek en paarden

Overal in het huis staan muziekinstrumenten. Harpen, djembé’s, piano. Iedere dag na de lunch gaat Dali met de bewoners aan de slag. Ze geeft op een speelse manier les op de piano en ze laat anderen vrij op de harpen en djembé’s. Met een paardenbezitter in het Quintusbos is een afspraak gemaakt over de dagelijkse verzorging van de paarden, in ruil voor paardrijles. Volmaakt samenspel en een bron van plezier.

Succesfactor

Hoe is het financieel mogelijk om een kleinschalig Begeleid Wonen-project op te zetten op zo’n eersteklas locatie aan de Rijksstraatweg? Wat is het geheim? Daarover zijn Damstra en Todria duidelijk: doordat zij als koppel zelf ook in Buitenlust wonen en werken levert dat een enorme besparing op in de loonkosten. Eddy Damstra: “We hoeven hier geen 24/7-diensten te draaien, omdat wij er altijd zijn. Dat maakt het verschil. De bank zag ons concept zitten en wilde ons een lening verstrekken. Dat gold ook voor een steunfonds. Bovendien was de vorige eigenaar van dit huis zo aardig om het eerst een jaar aan ons te verhuren, we zijn haar daar eeuwig dankbaar voor. Helaas is ze inmiddels overleden, maar haar foto staat in de keuken als eerbetoon.”

foto: Muziek speelt in dit ‘huisgezin’ een grote rol.