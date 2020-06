Door: Redactie

Vrijdagmiddag kwamen twee politiewagens met sirenes aanrijden op het Anjerplein.

In supermarkt Jumbo was een stelende klant agressief geworden nadat hij was betrapt. De politie heeft de orde hersteld en is nu bezig met de verdere afwikkeling van het incident.

Foto:Haren de Krant