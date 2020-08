“Bij Hein Post leerde ik Nederlands spreken”

Door: Redactie

Begin september opent Edwina Caspers (34) haar bedrijf Blush Clinic aan de Brinkhorst. Naast de ingang van de bibliotheek. Symbolisch, want vijftig meter verderop had zij in 2003 haar eerste baantje bij Hein Post. “Ik sprak nog geen woord Nederlands.”

Ze is geboren in Engeland en kwam in 2003 naar Nederland. Naar eigen zeggen leerde ze als eerste zinnetje: ‘Heeft u nog iemand nodig?’. Daarmee trok ze langs de winkels in Haren, op zoek naar een baantje. Nergens had ze succes. Totdat ze in de Brinkhorst kwam. “Bij Hein Post, de delicatessenwinkel, zei bedrijfsleider Dick Schievels dat hij me een kans wilde geven. Ik dacht: help, ik ken verder geen enkele Nederlandse zin.”

Het kwam goed. Tijdens drukke dagen hielp Edwina vele klanten en leerde op die manier Nederlands spreken. En nu is niet te horen, dat ze eigenlijk Engels als moedertaal heeft. Haar nieuwe zaak wordt een schoonheidssalon. Maar niet traditioneel. Ze brengt verschillende expertises onder één dak en gaat huidproblemen oplossen. Er komt ook een winkeltje in waar mensen make-up en parfums kunnen kopen, met het advies van de experts zelf. De opening is begin september voorzien. Ter geruststelling: de ramen zijn nu nog dichtgeplakt, maar zullen straks open zijn. Dan zal dit stukje Brinkhorst weer tot leven komen.

