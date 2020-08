Biotoop Haren mag nog minstens drie jaar door

Door: Redactie

Dat de ‘creatieve broedplaats’ De Biotoop aan de Kerklaan in Haren een tijdelijk project zou zijn wisten de initiatiefnemers in 2010 heel goed. De tijdelijkheid levert de dynamiek op die onderdeel is van het concept. Het contract dat Carex Haren met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tekende zou tot december 2020 van kracht zijn. Maar directeur Lenze Hofstee van Carex laat weten dat de RUG bereid is het contract nog tot en met 2023 voort te zetten.

De Biotoop is (bijna) uniek in onze regio. Het is een businessmodel met idealisme als fundament. Lenze Hofstee was in de jaren 80 een overtuigd kraker en in die tijd ontwikkelde hij een visie, die zou leiden tot Carex. Hij voelt zich geen ‘vastgoedondernemer’ maar een ‘huisvester’.

In Haren de Krant van 26 augustus a.s. legt hij uit hoe De Biotoop in elkaar zit (omzet boven 1 miljoen euro, 180 huurders en 180 bedrijven). En hij vertelt hoe je ook ‘met ouwe troep’ een gebouw kunt beheren.

Foto: Lenze Hofstee.