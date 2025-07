Bloemenwinkel Glimmen sluit wegens huurverhoging

Nieuws:

Door: Redactie

Alexandra Wieringa sluit op 26 juli na vijf jaar haar winkel in Glimmen. De eigenaar van het pand heeft haar naar eigen zeggen met een ’te grote huurverhoging’ geconfronteerd, waardoor de zaak niet rendabel is te krijgen. Ze is daarover zeer teleurgesteld en noemt het sluiten een ‘moeilijk besluit’. Ze is blij met de support van haar klanten in deze lastige tijd.

Alexandra: “We willen al onze klanten uit de grond van ons hart bedanken voor hun steun, vertrouwen en loyaliteit in de afgelopen jaren. Het was een voorrecht om u te mogen helpen, en ik ben enorm dankbaar dat u mij dit heeft gegund. Zonder jullie betrokkenheid en enthousiasme was het nooit zo’n fijne plek geworden. Gelukkig hoeven we geen afscheid te nemen, u bent van harte welkom in ons andere filiaal aan de Kerkbrink 6B in Zuidlaren, waar we u met open armen blijven ontvangen. Met dezelfde service en evenveel toewijding.”



Foto: Alexandra bij de opening van haar winkel in 2020.