Handige tips uit de buurt – Tuutjefluiter (20 juli 2026)

Door: Redactie

Bibliotheek

4 aug. 10.15-11.30 uur Brein Bieb, onder begeleiding van een spelleider spellen, quizzen, puzzels spelen uit de collectie met ruimte voor gesprek en kopje koffie. Loop vrij binnen, gratis.

12 aug. 10-11.30 uur Brein Bieb Up gesprekken, een nieuwe kijk op ouder worden, in ontspannen sfeer onder begeleiding van een vrijwillige gespreksleider praten over onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt. Voor info en gratis aanmelden:

Anneke de Koning, via telefoon 06 527 95 075 of mail annekedekoningmc@gmail.com

12 aug. 10-11 uur Zomerse voorleesuurtjes 4+: Kamperen bij boer Boris. Kom fijn meeluisteren, geen kosten.

Hortus

9 aug. 13.30-14 uur en 15-15.30 uur Chinese tuin: concert van een ensemble, dat voor deze gelegenheid is samengesteld, naar aanleiding van een oude wens om eens een fluitkwartet van Mozart te spelen. Fluit: Judith Smeets Viool: Joost Boskamp Altviool: Christa van der Veere Cello: Leonie Venema Ze spelen het Fluitkwartet in D van Mozart, en als extra een zomerse verrassing . Regulier entree

25, 26 en 27 september Hortus 400 jaar met o.a. 25 september bijzondere wandeling van Rozenstraat Groningen naar de Hortus in Haren

26 en 27 september Hortusfestival met markt met oogstprodukten, natuurlijke artikelen en ambacht, workshops, rondleidingen en demonstraties. https://www.hortusharen.nl/ agenda/hortusfestival-400- jaar-groen/

Centrum

22 aug. 11-16 uur Kunst en Cultuurmarkt: Ervaar Haren. 28 aug. 12-17 uur Seniorenmarkt Haren, Harens Goud.

\Biotoop

11 sept. 18 uur Geef Café in de Open Kas. Irma en Fenna bereiden een veganistiche maaltijd. Je betaalt wat je kunt missen, de opbrengst van de maaltijd gaat naar een goed doel.

Boomker

10 aug. 19.30 uur inloop Silent Book Club met koffie.thee+lekkers. Vanaf 20 uur lezen en niet gestoord worden door je telefoon, dagelijkse klusjes. Alle lezers zijn welkom, met een eigen boek, e-book of luisterboek.

Muziek

20 sep. 16-19 uur Blues on The Lake, gratis evtree met optreden van:

Hé aan het Water- One Night Blues Stand

Loetje- Blues for Live

Kerk

Doopsgezinde Gemeente 29 juli en 19 aug. 15 uur: Thee drinken bij de Mikkelhorst.

Sport

Tennis en Squashclub Oosterweg 23 aug. 9.30-13.30 uur Ouder-kindtoernooi, categorie: rood, oranje, groen en geel, aanmelden kan voor 13 augustus:

30 aug- 6 sept. World Tennis Toernooi

Natuur

22 juli 13.30-16.30 uur De Leine Meerweg Kropswolde: Vaartocht: de combinatie van rijke geschiedenis, bijzondere moerasvogels en de historische Amerikaanse windmotor Koetze Tibbe uit 1936. Je vaart langs de noordzijde van het Zuidlaardermeer en vervolgt je tocht via het Drents Diep naar het Foxholstermeer. Bij molen De Putter ga je aan wal en wandel je naar vogelkijkhut De Kiekhörn aanmelden: https://www. groningerlandschap.nl/ activiteiten/varen/vaartocht- foxholstermeer-en- vogelkijkhut-kiekhorn/?act= 1902 Kosten: volwassen niet-lid 15,- euro, leden 10,- en tot 12 jaar 5,- euro .Niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn

Zorg

2 sept. 19.30 uur De Dilgt: Alzheimer café, gratis + koffie/thee.

Specialist ouderengeneeskunde 290 Gerdy Rinck geeft uitleg over dementie en er is ruimte voor vragen. Voor info: Yvonne Koops 06-57858438 of y.koops@zinnzorg.nl

Verkeer

Werkzaamheden Dilgtweg

10 aug.- 4 sept. Kruising Dilgtweg met Rijksstraatweg en Rijbaan Dilgtweg (tot aan Hemmenlaan)

7 sept.- 9 okt. Dilgtweg (Dilgtplein tot Hemmenlaan) en Park Hemmenlaan

12 okt- 6 nov. Dilgtweg (Hemmenlaan tot Kerklaan)