Boeren Burendag bij Cosis

Op zaterdag 28 september is het landelijke Burendag. Bij Cosis aan de Torenlaan 1-2 worden alle buren, jong en oud, uit Haren

uitgenodigd om tussen 12.30 en 15.30 uur Burendag te komen vieren met als thema ‘de boerderij’.

Na de feestelijke opening om 12.30 uur door boer Gijs en boer Hoving gaan we gezellig met elkaar aan het boerenburenbuffet. Er is muziek en er zijn activiteiten als ezeltje prik, kip vangen, schminken, rad van fortuin met mooie prijzen, boerderijkaarten maken, pannenkoeken versieren én opeten en gezellige marktkramen vol mooie spullen, onder meer uit de Zelfoogsttuin. Toegang is gratis. Met het geld dat verdiend wordt met de kaarten- en spullenverkoop gaan we het goede doel, de Zelfoogsttuin van boer Gijs in Haren, heel blij maken. Feestelijke uitreiking van de cheque om 15.15 uur.