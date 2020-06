Brand bij Kentalis Haren

Door: Redactie

Dinsdagmorgen werd de brandweer met spoed opgeroepen voor een brand in één van de gebouwen van Kentalis aan de Rijksstraatweg 61/63 te Haren.

In één van de bijgebouwen van deze onderwijsinstelling voor doven en slechthorenden was brand ontstaan in een plafond.Toen de brandweer arriveerde was er rookontwikkeling, die afkomstig was van een tl-verlichting die was gaan branden (letterlijk).

Op het moment van de melding waren er geen leerlingen of medewerkers aanwezig.

Foto: J. Lameris 112Groningen/Haren de Krant