Brand op spoorlijn nabij Oude Middelhorst

Door: Redactie

Donderdagmiddag is de brandweer uitgerukt voor een bijzondere melding. Er leek een buitenbrand te zijn op het spoor nabij de overweg Oude Middelhorst in Haren.

Drie spoorbielzen begonnen te branden, doordat zonnewarmte via een las (elektrische scheidingslas) de bielzen bereikte. Een voorbijganger zag rook en belde de brandweer. Met water is de beginnende brand geblust. Met een warmtebeeldcamera heeft de brandweer gecontroleerd of elders geen brandgevaar was. Het bleek veilig. Het treinverkeer tussen Groningen en Assen was tijdelijk gestremd.



Foto’s: J. Lameris, 112Groningen/Haren de Krant