Broodje met … Bart Flikkema en De Arm van Johannes de Doper (27 augustus)

Door: Redactie

Harener Bart Flikkema is nauw verbonden aan het Bezoekerscentrum Klooster Yesse. Hij schreef verreweg de meeste van de elf tot nu toe verschenen Esser Miniatuurtjes en graaft diep in de Yesser kloostergeschiedenis. Ter gelegenheid van het naar volgend voorjaar uitgestelde evenement ‘Van Yesse naar Sint Jan’ publiceerde hij het boekje over ‘De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk’. Over het verband van Klooster Yesse met die arm in de Martinikerk vertelt Bart Flikkema tijdens het eerstvolgende ‘Broodje met …’, dat deze maand op donderdag 27 augustus (12.00-13.00 uur) plaatsvindt in Ons Centrum aan de Kerkstraat 2b in Haren. Het is de eerste keer na de lockdown vanwege de pandemie dat de Commissie Letteren weer een publiekslezing organiseert.

De rechterarm van Johannes de Doper werd eeuwen bewaard in de Martinikerk. Volgens verhalen kwam het reliek dankzij een slimme koopman vanuit het Midden-Oosten naar Groningen toe. Vermoedelijk aan het einde van de twaalfde eeuw. In het begin van de dertiende eeuw bezocht de cisterciënzer monnik Caesarius van Heisterbach samen met zijn abt Henricus het net gestichte Yesse. Caesarius noteerde er de wonderen van Yesse en vernam ook over de bijzondere reliek uit de Martinikerk. In 1220 bezocht hij om die reden vanuit Yesse ook de Martinikerk en hij beschreef de Arm van Johannes. Met de invoering van het ‘gereformeerde geloof’ als enige toegestane religie aan het eind van de zestiende eeuw verdween de arm naar onbekende oorden om nooit meer naar Groningen terug te keren.

Het feit dat Caesarius in 1220 zowel Yesse als de Groninger Martinikerk bezocht, was voor een werkgroep aanleiding om een driedaags evenement rond Caesarius te organiseren; met onder meer lezingen, een masterclass, exposities, een concert met de speciaal voor dit doel gecomponeerde Caesariuscantate en een wandeling van Yesse naar de Martinikerk. De route daarvoor zou door Caesarius gelopen kunnen zijn. Door corona is dit evenement uitgesteld naar 28 en 30 april en 1 mei 2021.

Broodje met Bart Flikkema over ‘De Arm van Johannes de Doper’

Donderdag 27 augustus 2020, 12.00-13.00 uur, Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren

Entree: € 7,00, inclusief voorverpakte broodjes en (karne)melk

