Camera houdt woning Westerbroek in de gaten

Nieuws:

Door: Redactie

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten als preventieve maatregel in Westerbroek een toezichtscamera te plaatsen op de plek waar vaker overlast voorkomt. In de nieuwjaarsnacht zijn bij en in een woning aan de Oudeweg in Westerbroek door onbekenden ernstige vernielingen aangericht.

De burgemeester veroordeelt de incidenten opnieuw: “Als een woning moedwillig ernstig wordt beschadigd, dan raakt dat het gevoel van veiligheid en leefbaarheid van het hele dorp zwaar. Dit moet echt opgelost gaan worden en dat is helaas nog niet het geval. De hulp van de inwoners van Westerbroek is daarbij erg nodig. Als aanvulling daarop hebben we vanaf 18 maart in Westerbroek een toezichtscamera geplaatst voorlopig voor de duur van 6 maanden. Ik ga er vanuit dat deze maatregel bijdraagt aan het voorkomen van overlast.”

De opheldering van het incident in de nieuwjaarsnacht en de normalisering van de situatie in Westerbroek hebben blijvend de aandacht van de gemeente en de politie. Gesprekken in en met het dorp Westerbroek maken daar deel van uit.