Column Bert Heikens, huisarts te Haren (mei 2020)

Uitgestelde zorg

Na de initiële stilte waren we met z’n allen als huisartsen in Haren aan het wachten

op de storm die leek te gaan komen. De storm die ons zou overvallen vanuit

Brabant. Veel protocollen werden in de tussentijd gemaakt. Vele adviezen om je

praktijk aan te passen waren soms om in de war van te raken. Want niemand wist

echt hoe het zou gaan. Nu, na vele weken verder weten we inmiddels dat het mee is gevallen met het virus in het Noorden. De huisarts in Haren had het druk met het opnieuw organiseren van de praktijk. We hebben zelfs een heus corona-spreekuur ingericht in het dorp. Nu is er drukte, terechte drukte, met de vele zorgvragen die op ons af komen. U

als patiënt heeft gewacht in het begin van de crisis, begrijpelijk. Begrijpelijk ook en

goed dat u nu weer met klachten naar ons toekomt. Dit is noodzakelijk, dus stel

vooral niet uit! De praktijken zijn veilig en worden volgens protocol goed schoon

gehouden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de wachtkamer zo min mogelijk mensen tegelijk te verwerken krijgt. Dit brengt echter weer een ander probleem met zich mee en dat is dat we de zorg anders moeten organiseren. Dit betekent dat er veel telefonisch wordt afgehandeld en dat er minder consulten worden gedaan. Uiteraard zien we patiënten die gezien moeten worden, ook thuis. Het vergt aanpassingsvermogen zowel voor arts als

patiënt. Maar nogmaals, kom vooral met uw problemen! Wij zijn er voor u.