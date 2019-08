Cursus voor ondernemers langs de Drentse Aa

Door: Redactie

Nationaal Park Drentsche Aa organiseert in november de cursus ‘Drentsche Aa Gastheerschap’ voor Drentsche Aa gebiedsondernemers. De cursisten leren in vier bijeenkomsten de verhalen, bijzonderheden en kwaliteiten van het Drentsche Aa landschap. Zowel op gebied van organisatie, ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden alsook de cultuurhistorie van het gebied. Het Drentsche Aa landschap zit barstensvol vol verhalen waarop de ondernemers haar gasten kan trakteren.

Het Drentsche Aa landschap is als een open geschiedenisboek voor wie het landschap lezen kan. Het ligt vol sporen en verhalen uit het verleden maar ook uit het heden. Wie kent het verhaal van het Poepenhemeltje, het halfwegboompje en de reuzen die de hunebedden hebben gebouwd? Wist je dat je in de ijstijd naar Engeland kon lopen en weet je waar poesjeszand kunt vinden? Het mooie is dat je van veel verhalen nog elementen kunt laten zien in het huidige Drentsche Aa gebied. Je kunt de gebiedsgasten er naar toe sturen en van het landschap laten genieten en beleven.

Ben je Drentsche Aa ondernemer en wil je je gasten ook de verhalen van het Drentsche Aa landschap kunnen vertellen? Geef je op voor de cursus en wordt zelf ambassadeur van het Drentsche Aa gebied. Aanmelden kan via de mail aan t.manak@ivn.nl

Datum Maandagmiddag 28 okt, 4, 11 en 25 november 2019

Starttijd 13:00 uur

Kosten Deelname aan de cursus kost €150,- incl. cursusmaterialen