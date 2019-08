Door: Redactie

Vrijwel niemand is ervan op de hoogte dat de bordjes ‘Rondje Haren’ in het centrum van Haren over gratis Wifi beschikken. Wie even op adem wil komen kan dus neerstrijken op de ronde bankjes, die staan opgesteld op strategische plekjes in het dorp.

Zet de Wifi van je telefoon aan en je ziet ‘Rondje Haren’ verschijnen. Met dank aan Dorpsfonds Haren.