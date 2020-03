De zonzijde van de Corona-crisis: noaberschap. Kent u voorbeelden?

Door: Redactie

Het is niet alleen kommer en kwel. Er zijn al aanwijzingen, dat mensen elkaar steunen in lastige tijden, zoals nu. Je zou kunnen zeggen, dat in tijden van nood er weer een basis wordt gelegd voor noaberschap.

Hiervan is de bijgaande foto het bewijs. Een bewoner van de Onnerweg in Haren heeft briefjes in haar straat verspreid met een veelzeggend aanbod. Zo zullen er meer voorbeelden zijn. Kent u ze? Noteer ze in de reactiebalk onder dit bericht. Het zal helpen de moed erin te houden. Met een beetje geluk komt de samenleving eendrachtiger dan voorheen uit deze crisis.