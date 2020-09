Deze Harenaar wijkt niet… Strateeg in dienst van duurzaamheid

Door: Redactie

Met het groene mes tussen de tanden zet Menno Visser (foto) uit Haren zich in voor duurzaamheid. In 1973 (hij was acht jaar) zag hij op de televisie mensen praten over de oliecrisis en realiseerde zich dat energiebronnen kennelijk ‘op kunnen raken’. Daar ligt de oorsprong van zijn gedrevenheid.

Aanhaken bij projecten

Visser is secretaris van Coöperatie Duurzaam Haren: “We willen aanhaken bij initiatieven van anderen en deze ondersteunen”, zegt hij. “Het gaat naast duurzaamheid om zorg, mobiliteit, besparen en voedsel.” Zelf nam Visser het initiatief voor een project met een elektrische deelauto in Haren. Opvallende projecten waar Duurzaam Haren bij betrokken raakte waren de Zonneweide Glimmen, dat in 2021 al stroom zal leveren, en het Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst in Oosterhaar. Daar wordt een zonnepark gecombineerd met het oogsten van vruchten en noten en het houden van kleinvee.

Glimmen zei ‘ja’

In 2021 ligt er mede dankzij Vissers inzet een weiland met zo’n 5.300 zonnepanelen (zonneweide) op 1,8 hectare aan de Zuidlaarderweg in Glimmen. Enkele omwonenden reageerden eerst argwanend op die plannen, want hoe zou het er uit gaan zien, schreven ze in het dorpsblad. Wordt het landschap opgeofferd voor plannen van een paar idealisten?

In Haren de Krant van 23 september een artikel over Zonneweide Glimmen, waar al duizenden zonnepanelen zijn verkocht en waar de spade binnenkort de grond in kan.

Foto onder: impressie hoe de zonneweide er uit zal zien.