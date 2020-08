Deze winkeldame kennen we in Haren al tien jaar

Door: Redactie

Het is altijd prettig als winkelmedewerkers het dorp Haren niet zien als een snel’tussendoortje’. Het winkeldorp heeft baat bij bekende en vertrouwde gezichten achter de toonbank. Het wordt zeldzamer, want in veel dorpen vestigen zich winkelketens die personeel laten rouleren als een draaimolen. Gelukkig heeft Haren relatief weinig van deze ketens, maar vooral ondernemers die zich met het dorp willen verbinden. Bloemenmoza├»ek aan de Brinkhorst is daarvan een voorbeeld. Sinds 1998 op deze plek te vinden.

Natuurlijk, tegen Hilda Bulthuis van boekhandel Boomker kan niemand op. Die werkt al vijftig jaar bij dezelfde winkel in Haren en dat is een unicum. Maar Wenke Nijhof van Bloemenmoza├»ek is ook een blijvertje. “Volgende week werk ik precies tien jaar in deze winkel”,zegt ze met een trotse glimlach. “En met groot plezier. Mijn baas Gerard geeft me veel vrijheid, daarom voelt het alsof het mijn eigen winkel is. Veel mensen denken dat ik de eigenaar ben, haha.”

Menke zou geen eigen zaak willen, omdat ze dan zoveel andere dingen moet doen (zoals inkoop, veiling, administratie) dat ze geen tijd meer overhoudt voor dat wat ze het leukste vindt: klanten helpen. Ze werd door de webredactie misschien wel een beetje voor het blok gezet met de vraag of er wel een stukje op de website mocht worden geplaatst. Maar flexibel als zij was ging er een extra speld in het haar en stond ze klaar voor de foto.