Dichtend door Haren (door Arjen Boswijk, dichter)

Door: Redactie

Haren op de kaart

Het zat er al een tijdje

aan te komen,

het kwam steeds dichterbij

tot op de dag

die iedereen niet wilde dromen

Het dorp leek al verdwenen

voordat de stad zich meldde

aan haar grens

en op de kaart is topografisch

geen verplaatsing waar genomen

Toch gonsde het in Harens lanen

we zijn onszelf niet meer

we zijn nu toegevoegde waarde

van de grote stad

en geopolitiek gezien lijkt dat heel wat

Maar niets is anders

en alles is zoveel we zien

en denken bovendien

het dorp leek even van de kaart

maar alles is zoals het was

en altijd is geweest

Arjen Boswijk