Dichtend door Haren (door Arjen Boswijk)

Nieuws:

Door: Redactie

Leven in tijden van corona

We waren zo leek het

nergens meer maar

wachtten samen in stilte

geduldig op een nieuwe tijd

zonder een overdaad

aan treurig toiletpapier

en haastig geoogste groente

We wassen onze handen

secondenlang in onschuld

voor en na het bezoek aan een geliefde,

zwaaiden op fysieke afstand

vol distantie om het virus

geen kleine kans te geven

op beloofde koorts en rauwe keelpijn

We begraven elkaar nu eenzamer

dan we eens leefden

en wanneer we gaan trouwen

trouwen we samen

om samen in een ziek bed te wachten

op de gezonde wereld van morgen

En niemand wil vandaag een ander vergeten

en niemand zal later nog weten

wat de werkelijke afstand is geweest

tussen jou en mij