Diftar leidt tot chaos in raad

Woensdagagavond veroorzaakte het onderwerp Diftar een nachtelijk slagveld in de Groningse gemeenteraad.

Rond 2.15u werd uiteindelijk door vermoeide raadsleden unaniem ingestemd met het invoeren van een vast bedrag voor afval per 1 januari 2021. Daarmee is Diftar zoals we dat in Haren kennen (op gewicht betalen) van de baan, ondanks de toezegging in het fusiecontract dat Diftar behouden zou blijven voor Haren.

Er komt een onderzoek of er toch nog een vorm van Diftar mogelijk wordt in de toekomst. Maar dat lijkt meer een doekje voor het bloeden om het schisma van dit nachtelijke politieke rumoer te maskeren.

