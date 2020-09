Donderdag 10 september 19.30 uur livestream gemeentelijk Groene Parelproject

Door: Redactie

Donderdag 10 september om 19.30 uur start een livestream programma van de gemeente Groningen. Belangstellenden kunnen het programma volgen via internet. Met dit prorgramma geeft wethouder Philip Broeksma de aftrap van het ideeënproject Groene Parel.

Belangstellenden kunnen die avond inloggen via de website stemvan.groningen.nl (geen www). Ideeën om de leefbaarheid in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren te bevorderen, die via die website worden ingediend, worden beoordeeld en gaan mogelijk door naar een eindronde. Dan kan het publiek erop stemmen. Voor het idee dat uitgevoerd wordt is 35.000 euro beschikbaar. Het geld kan ook worden besteed aan een combinatie van ideeën.