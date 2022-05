Doorgeefwinkel Haren was een mooi avontuur

Door: Redactie

Onlangs eindigde het avontuur van Nina Keun uit Haren. De Doorgeefwinkel is na bijna vier jaar definitief gesloten. Het heeft haar veel geluksmomenten opgeleverd. Ze vindt het jammer dat ze van de gemeente geen kans kreeg om de succesformule en de geplande samenwerking met schoolkinderen voort te zetten.

Het concept van de winkel was helder: zoveel mogelijk mensen blij maken! De inbrengers, klanten en de (veelal lokale) goede doelen. Toen obs de Linde moest stoppen in 2018, begon Nina met de doorgeefwinkel in de voormalige lerarenkamer. Mede door de lage prijzen en de sfeer sloeg het concept aan. Sinds september zat de winkel in het voormalige kleutergedeelte. Omdat basisschool Het Mozaïek na de meivakantie tijdelijk in de school komt, moest Nina de lokalen op 25 maart leeg opleveren. Hier zat geen enkele rek in en dat vindt ze erg jammer. “Ik had graag nog meer mensen blij gemaakt”, blikt Nina terug. “Helaas is het me niet gelukt om de gemeente de positieve en verbindende functie van de doorgeefwinkel te laten zien. CareX heeft samen met ons nog van alles geprobeerd, maar dat mocht niet baten. Tja, dan houdt het op…. ”

Dankbaar dat ze dit kon doen

“Dankzij Betsie, Paula, Hermy, Katinka, Jikke, Simone en Reina is het gelukt om heel veel mensen en goede doelen blij te maken. En natuurlijk ook dankzij al die leuke mensen die spullen inbrachten en spullen kochten. Mijn gezin ben ik natuurlijk ook erg dankbaar; naast de hulp met sjouwen, hebben zij ook nooit geklaagd dat zij zich vaak aan mij moesten aanpassen (snel eten, mam moet naar de winkel) en het huishouden vaak op de laatste plaats kwam…Ik kijk terug op een fijne tijd met hele leuke ontmoetingen! Iedereen bedankt daarvoor!!”

foto: Nina met Betsie, Hermy, Paula en Katinka