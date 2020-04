Villa Hesterstede nader belicht

Door: Redactie

Een Rijksmonument sinds 1999 aan de Rijksstraatweg te Haren, vanwege de stijl met chaletachtige kenmerken en eclecticisme, gebouwd in 1898, en in 1934 verbouwd -de achterzijde werd verhoogd- en in 1959 is er een serre aan de zijkant toegevoegd. Ook een koetshuis is aanwezig. Zo luidt de korte toelichting in de lijst, gevolgd door de mededeling dat de eerste eigenaar een familie van der Kooij was.

Links in de ingangsportiek werd de eerste steen gelegd op 20 mei 1898 door twee jongens: Jan Willem (Hendrik) van Drielst, oud 8 jaar en Jurjen van Drielst, oud 5 jaar. Wie waren dat en in welke verhouding stonden ze tot de naamgeefster? Uit deze familie stamt ook Hester van Drielst, geboren Groningen in 1853, en in 1894 gehuwd met Pieter Paulus van der Kooij, geboren Rotterdam in 1846 , weduwnaar en ‘stoommolenaar’ in Groningen. Zij kregen geen kinderen en vroegen daarom zoons van haar broer de eerste steen te leggen, alle Hesters waren vernoemd naar de groot- en overgrootmoeder Hester Hindriks. De familie van der Kooij verliet Haren en Hesterstede werd verhuurd, in 1902 werd geadverteerd dat Hesterstede een rust-en herstellingsoord was; eind 1907 stond Berend Reinink uit Hoogeveen voor de Aseer rechtbank voor het niet bevoegd uitoefenen van de geneeskunde in de villa Hesterstede te Haren, justitie vroeg echter vrijspraak toen er geen bewijs kon worden geleverd . In 1908 werd opnieuw geadverteerd in het Nieuwsblad van het Noorden dat er in de villa magnetische ‘heeling’ door een magnetiserend geneesheer kon worden verkregen en een gratis consult. In 1910 werd opnieuw geadverteerd met het ‘herstellingsoord ‘ Hesterstede. In 1912 werd geadverteerd met het ‘vakantieoord’ Hesterstede, pension vanaf f 12,50. Er waren toen een drietal serres aangebouwd. Een serrebouwer adverteerde met het succes van zijn bouwerij van een serre aan de Hesterstede. In 1913 stond de villa Hesterstede van dhr. P.P. van der Kooij te koop via notaris Hoetink te Groningen, met als ‘lokkertje’ dat er ‘dubbele’ muren waren, in januari 1914 echter werd de villa te huur aangeboden -was er te weinig respons? Bij notaris Sanders stond de villa te koop, nog wel tot mei 1916 in gebruik bij de dhr. P. Reitsma, en werd de villa in 1915 verkocht voor fl. 9900,= en reeds in 1916 werd Hesterstede opnieuw te koop aangeboden wegens een benoeming elders. In oktober 1922 werd Hesterstede verkocht aan Elze Elzes, landbouwer uit Leens, met zijn tweede echtgenote mw. Roelina Zwiers en vader Zwiers woonde bij de familie in.

Later ging de familie Elzes kleiner wonen en kwam de villa aan de familie Ties F. Eckhardt uit Bierum, die er in 1932 woonde. De huidige bewoners adverteren met een Bed & Breakfast in het koetshuis.

