Eigenaren van Fiat 500 moeten even alert zijn: Fiat-dieven actief?

Door: Redactie

De politie wil nog niet spreken van een trend, zeker niet in Haren. Toch zijn in Haren de afgelopen weken twee Fiats 500 gestolen (De Holten en Rijksstraatweg). In juni verdween een Fiat 500 in de stad en werd er in mei een poging gedaan dit type auto te ontvreemden.

Het mag nog toeval heten, maar toch is het goed als eigenaren van een Fiat 500 even extra opletten. Een gewaarschuwd Fiat-rijder telt voor twee.