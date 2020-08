Ekoplaza Haren opent lunchroom op basis van duurzaamheid

Door: Redactie

Winkelcentrum De Brinken (en eigenlijk heel Haren) is een lunchroom rijker. Maar dan wel een lunchroom waar alle producten op biologisch verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Van gebakje tot brood, koffie en kaas. De lunchroom is een (bio)logisch verlengstuk van de supermarkt Ekoplaza. Eigenaren Henk en Beika Vos liepen al jaren rond met plannen in deze richting en hun dochters stonden er helemaal achter. De broodproducten komen van biologische bakkerij Verbeek uit Brummen.

Vorige week is de lunchroom geopend in het pand naast Ekoplaza, waar voorheen optiekzaak Hans Anders zat. Binnenhuisarchitecte Annemarie Lanting tekende voor het interieurontwerp. Inmiddels hebben al veel klanten en passanten hier een plekje gezocht voor een adempauze tijdens het doen van boodschappen. Ook andere winkeliers van De Brinken waren er al te vinden. Henk Vos is in zijn element. Vanaf het ‘smalste terras’ van Haren wuift hij doorlopend naar klanten en bekenden, die hem vanaf de parkeerplaats op hun beurt weer lof toezwaaien over de uitbreiding. “Achter dit concept zit een duidelijke visie”, zegt hij.

Dochter Noortje Vos straalt in haar nieuwe tenue. Ze werkt al jaren in de winkel en voelt zich zichtbaar op haar gemak in haar nieuwe rol in de lunchroom. In Haren de Krant van eind augustus legt Henk Vos uit waarom deze lunchroom helemaal past bij de trends van deze tijd. De krant verschijnt op 26 augustus.