FC Groningen, ZINN en Menzis organiseren ‘beweegdag’

Zorgorganisatie ZINN zet samen met FC Groningen en Menzis ouderen in beweging op de Nationale Balkon Beweegdag. Vrijdag 29 mei staat landelijk in het teken van de Nationale Balkon Beweegdag. Een gezellig en sportief initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en Menzis. Zorgorganisatie ZINN heeft samen met FC Groningen en Menzis een beweegprogramma bedacht om de bewoners van ZINN locatie De Dilgt in Haren vanaf hun eigen balkon een sportieve en leuke ochtend te laten beleven.

Tijdens de coronacrisis zijn er veel initiatieven ontstaan om ouderen die geen bezoek mochten ontvangen, toch een gezellige en sportieve ochtend laten beleven. En dat op hun eigen balkon of in de eigen tuin om de veiligheid te waarborgen. Het Nationaal Ouderenfonds wil met De Nationale Balkon Beweegdag de verschillende initiatieven in het hele land bundelen en zo op één dag zoveel mogelijk ouderen in beweging brengen en hen een gezellige, positieve ochtend laten beleven.

Zorginstelling ZINN heeft het belang van beweging voor ouderen hoog in het vaandel, zegt men. Dus uiteraard doet ZINN mee aan de Nationale Balkon Beweegdag. Om deze ochtend extra speciaal te maken, werkt ZINN hierin samen met FC Groningen en Menzis. Groby, de mascotte van FC Groningen en Kids United zijn ook van de partij. Op gepaste en veilige afstand sluiten zij aan bij de beweegactiviteit die door de fysiotherapeuten en bewegingsagogen van ZINN locatie De Dilgt wordt verzorgd. Om 11.00 uur is de aftrap bij ZINN locatie De Dilgt in Haren.