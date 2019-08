Fietsen langs de Hondsrug 17 augustus

Door: Redactie

Op zaterdag 17 augustus organiseert Het Groninger Landschap een fietstocht: Zuidwaarts over de Hondsrug.

De tocht gaat langs het Hemrik, via het Drentsche Aa gebied en de nieuwe natuur van de Besloten Venen langs het Noordlaarderbos naar het hunebed van Noordlaren. Er wordt een bezoek gebracht aan bezoekerscentrum van ‘Geopark De Hondsrug’ bij paviljoen de Bloemert in Midlaren. Daar wordt het verhaal verteld van water in het Hondsrugebied.

Tijd: 10.00 tot 14.00 uur

Vertrekpunt: Rijksstraatweg 333 te Haren

Afstand: circa 25 km

Deelname is gratis, aanmelden de website van Groninger Landschap