Fietsen over de Hondsrug 27 juli

Door: Redactie

Op zaterdag 27 juli organiseert Het Groninger Landschap een fietstocht Noordwaarts over de Hondsrug.

Men gaat langs Sassenhein, het Hoornse Diep en de boorden van het Paterswoldsemeer, dan de Hondsrug op en over naar Essen. Daar bezoekt men kort het bezoekerscentrum van het voormalig klooster Yesse. Dan fietst men via de Mikkelhorst naar de Ooster- en de Onnerpolder, gaan door Onnen en via de Appelbergen en het Hemrik gaat men terug naar het beginpunt.

Onderweg maakt men geregeld stops om uitleg te geven en is er een koffie stop. Neem zelf wat te eten en drinken mee voor onderweg.

Tijd vertrek 10.00 tot 13.00 uur

Vertrekpunt: Het Groninger Landschap aan de Rijksstraatweg 333 te Haren

Afstand: circa 25 km

Deelname is gratis, aanmelden via website