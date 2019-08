Door: Redactie

Het is een bekende gevaarlijke verkeerssituatie, de afslag Dilgtweg vanaf de Kerklaan te Haren.

Dinsdagmiddag zag een automobilist die vanaf de Kerklaan de Dilgtweg in wilde draaien en fietser over het hoofd en reed haar aan. Voorbijgangers boden de vrouw op de fiets eerste hulp, die later werd overgenomen door ambulancepersoneel. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: J. Lameris 112Groningen/Haren de Krant