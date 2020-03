Film met ‘powerbericht’ Harense ondernemers duizenden keren gedeeld en bekeken

Nieuws:

Donderdag rond 21.30 uur beleefde het filmpje van Harense ondernemers (een oproep om voor elkaar op te komen in deze crisis) zijn première. Amper twintig uur later is de film van krap twee minuten al meer dan 10.000 keer bekeken. Via de website van Haren de Krant is de film na twintig uur bijna 800 keer bekeken. Radio Noord besteedde er een item aan. De film pleit voor Lokale Loyaliteit in Haren.