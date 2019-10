Fusie-gedeputeerde Patrick Brouns neemt gedwongen time-out

Door: Redactie

De statenfractie van het CDA meldt vandaag, dat gedeputeerde Patrick Brouns (in Haren bekend als fusie-gedeputeerde) een time-out neemt om te werken aan zijn gezondheid. Volgens de verklaring kampt Brouns met uitputtingsverschijnselen en daarbij met ongewenst alcoholgebruik.

Voorts meldt men: “Ontwikkelingen binnen de privésfeer hebben ertoe geleid dat het bord van de gedeputeerde de afgelopen periode te vol was. Zijn portefeuilles worden voorlopig waargenomen door de andere collegeleden.” Brouns, woonachtig in Haren, gaat zich nu concentreren op het herstel.

In Haren staat de naam van Patrick Brouns symbool voor de gedwongen herindeling van Haren met Groningen. Brouns pleitte voor die herindeling en had de langste adem. Daarbij gaf hij onder andere als argument dat Haren financieel niet sterk genoeg was om zelfstandig te blijven. Wrang is dat dit nu in de praktijk heel anders blijkt te zijn. Groningen kampt met financiële problemen, die Haren als zelfstandige gemeente onder controle had.

Patrick Brouns is een bevlogen bestuurder, die vrijwel dag en nacht werkte. Deze vasthoudendheid breekt hem wellicht nu op.