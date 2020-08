Gedenkbord vliegtuigcrash 1941 onthuld

Door: Redactie

Dirk Munk uit Groningen zag vandaag een wens in vervulling gaan. Hij onthulde een informatiebord in de berm van de Hoornsedijk, waarop te lezen valt hoe op 18 augustus 1941 een Hampden AE185 bommenwerper uit Engeland door een Duitse jager uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig stortte neer in de polders langs het Paterswoldsemeer.

Aan boord waren vier bemanningsleden: de piloot Pilot Officer Eric Cyril Maskell (19), de Canadese navigator Pilot Officer Henry Law (26), en twee boordschutters, Flight Sergeant Peter Francis Barclay Orwin (19), en Sergeant George Albert Cowell (21). De route voerde het vliegtuig zo’n 30 kilometer ten zuiden van Groningen. Kort na middernacht kwam het daar ergens in het vizier van een Duitse nachtjager, een Dornier DO 215-B5 met aan de stuurknuppel Oberleutnant Ludwig Becker. Hij was een zeer bekwame piloot, en zou nog hoog gedecoreerd worden vanwege zijn vele overwinningen voordat hij begin 1943 zelf sneuvelde ten noorden van Schiermonnikoog. Hij haalde de Hampden waarschijnlijk zonder veel moeite neer.

Dirk Munk reconstrueerde nauwgezet de crash en zocht contact met nabestaanden. Die zouden aanvankelijk vandaag aanwezig zijn bij de onthulling, maar wegens de Coronacrisis is dat niet mogelijk gebleken. Wellicht komen zij op 4 mei 2021 alsnog voor een herdenking. Om het gedenkbord te realiseren heeft Munk hulp gekregen van de gemeente. Het onderzoek naar de crash speelde zich bijna geheel op internet af, waar inmiddels veel archieven te vinden zijn. Munk: “Je maakt een begin met Google en dan rol je van het ene in het andere. Om niet het spoor kwijt te raken moet je wel logisch blijven nadenken. Je hebt voorstellingsvermogen nodig om de juiste bronnen op te zoeken. Ik had bijvoorbeeld ergens gelezen, dat de piloot van de crash in het meer het ongeluk had overleefd en door de politie was opgevangen. Dan ga je zoeken in de dagrapporten van de Groninger politie. Daar lees je dat de man door een agent van de politiepost Helpman is meegenomen, dus ga je op zoek naar de rapporten van de politie in Groningen om uit te vissen hoe het verder is gegaan. Op die manier kun je steeds meer stukjes van de puzzel vinden, vaak met veel details.”