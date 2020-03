Geen appartementen, maar woningen met tuin in Glimmen

Door: Redactie

Glimmen zal opgelucht ademhalen, want het plan voor de bouw van een kleine woontoren met appartementen aan de Meidoornlaan is van de baan. Meer dan tien jaar werden er door verschillende ontwikkelaars plannen getekend op de locatie waar ooit de houten Hervormde Kerk stond (hoek Meidoornlaan/Beukenlaan).

Glimmenaren maakten bezwaar tegen het appartementengebouw, met name omdat de hoogte zou misstaan in het dorp. Bovendien zouden er bomen sneuvelen en dat stuitte op veel bezwaren. Margreet Lamberts van Lieberom Makelaars in Haren meldt nu dat op deze locatie drie ‘grondgebonden woningen’ worden gerealiseerd. Dat is jargon voor ‘huizen met een tuin’. De makelaar denkt dat dit aanbod veel beter past bij Glimmen. “De ontwerpen zijn al klaar en voldoen aan de eisen van de gemeente, maar de bouwvergunningen zijn nog niet afgegeven. We moeten nog even geduld hebben”, zegt zij. “De prijzen zijn nog niet bekend, maar je kunt dit project vergelijken met de woningen die wij een paar jaar geleden hebben verkocht aan het Waardeel in Glimmen.” Lamberts doelt op de woningen op de locatie van de voormalige garage Deen. Die werden in het hogere prijssegment verkocht. Zodra de prijzen voor de drie woningen aan de Meidoornlaan bekend zijn, zal zij dat laten weten. Belangstellenden kunnen zich nu al melden door een mail te sturen aan haren@lieberommakelaars.nl.