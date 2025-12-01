Geld uit Den Haag (1,3 miljoen) voor upgrade winkelcentrum van Haren

Door: Redactie

Verrassend nieuws uit Den Haag. Den Haag gaat bijna 1,3 miljoen euro bijdragen aan de geplande upgrade van het centrum van Haren.

Om verwarring te voorkomen: het gaat hierbij niet om de bouwplannen op het Raadhuisplein, want die komen voor rekening en risico van projectontwikkelaar Explorius (ongeveer 25 appartementen, winkels en een supermarkt). Dit plan is nog niet definitief, omdat er nog mogelijkheid is voor het maken van bezwaar.

Waar de subsidie uit Den Haag wél om gaat is de upgrade van het centrum van Haren. Dat is de aankleding (met o.a. veel groen) op het Raadhuisplein en het mooier maken van de Brinkhorst en de Rijksstraatweg (o.a. straatmeubilair). Dit plan staat al enkele jaren in de steigers (er zijn al ontwerpen) maar de uitvoering wacht op de bouw op het Raadhuisplein.

Desondanks is er al een subsidieaanvraag gedaan en die is, zo lezen we op RTV Noord, nu gehonoreerd. Wethouder Rik van Niejenhuis zegt op RTV Noord blij te zijn met de bijdrage uit Den Haag, omdat hierdoor de upgrade verrijkt kan worden. Het geld komt van het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) helpt gemeenten om hun winkelgebieden toekomstbestendig te maken; minder lege winkelpanden, meer woningen en meer groen. De Impulsaanpak bestaat uit financiële steun en het delen van kennis en expertise. In totaal nemen 44 gemeenten deel aan het programma. In de aanvraag werd Haren o.a. alsvolgt omschreven: “In de winkelstraat aan de Brinkhorst staan veel winkels leeg. Er is veel verharding en weinig groen waardoor er hittestress is tijdens warme dagen.

Het hart van Haren wordt compacter, groener en toekomstbestendiger. Er komen meer bomen, planten en plekken om te zitten in de openbare ruimte. Om te voorkomen dat mensen overal fietsen wegzetten, komen er op meerdere plekken fietsbeugels- en vakken. Het leegstaande gebouw van ABN AMRO wordt een winkelruimte met 5 appartementen. Er komen ook een nieuwe supermarkt, 25 appartementen, extra ruimte voor winkels en horeca en een parkeergarage op het Raadhuisplein. Zo ontstaat een logische en gezellige winkelroute door het centrum.”

Het plaatje boven is een impressie van de upgrade Raadhuisplein en nog geen eindontwerp.