Opinie: Gemeente Groningen toont zich helper tijdens de crisis: ‘Niet lullen maar poetsen’

Opmerkelijk nieuws. De gemeente Groningen blijkt niet de trage ambtelijke molen te zijn, zoals in ‘gewone’ tijden vaak wordt gedacht. Vandaag toont Groningen zich slagvaardig en heel to-the-point als helper van bedrijven, ZZP-ers en instellingen. De gemeente heeft tien zeer praktische maatregelen genomen, waar veel mensen per direct iets aan hebben.

In een vlot filmpje komt wethouder Paul de Rook aanlopen door een uitgestorven Herestraat. Hij draait er niet omheen en benoemt dat er naast de medische crisis ook een economische crisis kan ontstaan. Vervolgens valt hij de kijker niet lastig met een analyse in de bewoordingen die we nu vaak horen, maar pakt als het ware direct de ‘virtuele gereedschapskist’ en haalt er tien heel concrete maatregelen uit, waardoor veel ondernemers en organisaties per direct ‘even wat meer lucht’ krijgen.

Uitstel van het betalen van gemeentelijke belastingen en huurbetalingen. Maar ook: de gemeente gaat zijn eigen crediteuren (leveranciers) sneller betalen. Deze promptheid is in onzekere tijden een verademing. Kijk naar het filmpje met de wethouder of lees de maatregelen elders op deze homepage. Film: https://vimeo.com/400546367