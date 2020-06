Gemeente vraagt ideeën van inwoners uit gebied Haren voor project Groene Parel

Nieuws:

Het project Groene Parel is door de coronamaatregelen uitgesteld. Dit voorjaar stonden bijeenkomsten gepland om ideeën voor de leefomgeving Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren uit de samenleving op te halen. In het project Groene Parel roept de gemeente inwoners op om met voorstellen te komen om de woonomgeving te verrijken.

De gemeente zet het project Groene Parel digitaal voort. Op 10 september krijgt het project een nieuwe start tijdens een livestream. Je hebt een toegangscode nodig om deze livestream digitaal bij te wonen. Deze code publiceert de gemeente vooraf, op de gemeentelijke sociale-mediakanalen en in lokale media.

Er zijn geen grenzen gesteld aan de onderwerpen, noch aan het budget. Kom dus met alle ideeën die je hebt. In totaal is er 35.000 euro beschikbaar voor de ideeën die in 2020 de eindstreep halen. Vanaf 10 september kunnen inwoners hun wensen kwijt op de website die we dan lanceren. Nadat de gemeente de financiële en wettelijke haalbaarheid heeft getoetst, kun je op de ideeën stemmen.

Dorpswethouder Philip Broeksma roept lezers op om nu al na te denken over ideeën die de leefomgeving beter maken. Hij vindt het project een mooi voorbeeld van het nieuwe denken van lokale besturen. Philip: “Heel vroeger bedacht een gemeente waar burgers gelukkig van zouden worden. Met de beste bedoelingen, maar het blijft opgedrongen geluk. Wij vinden het natuurlijk veel beter om de mensen zelf te vragen wat ze belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk.” In de gemeente Groningen is al ervaring opgedaan met een vergelijkbaar project in de Oosterparkwijk: De Stem van Groningen. De verwachting is dat de uitkomsten van het online traject richting geven aan het vervolg in 2021 van de Groene Parel.