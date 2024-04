Gesprek op het bankje Deze maand: Stafania Frau (35), mede-eigenaar pizzeria Sa Capanna

Nieuws:

Hoi Stefania, hoe zou je willen leven als non in een mooi klooster in Italië? Antwoord: “Hm, nee. Dat lijkt me eigenlijk niks. Alleen maar vrouwen. Ik ben katholiek opgevoed dus daar ligt het probleem niet. Maar het gezinsleden en mijn werk wil ik niet missen.”

Wat voor puber was jij? Rebels of heel volgzaam? Antwoord: “Niet echt rebels, hoewel ik niet altijd wilde luisteren naar mijn ouders. Ik vond ze streng, maar nu ik zelf kinderen heb weet ik dat dit best meeviel. Ik was wel erg koppig, maar hield me toch wel aan de regels van thuis. Ik was een andere puber dan de pubers van nu en daar hebben social media mee te maken.”

Waar ben je bang voor? Antwoord: “Voor spinnen. Ik weet dat ze me niks doen, maar vind het eng zoals ze overal naartoe kruipen. Kleine spinnen ga ik zelf te lijf en die overleven het meestal niet. Grotere spinnen pakt mijn vriend netjes op en brengt ze naar buiten.”

Welk gerecht uit de Italiaanse keuken vind je het lekkerst? Antwoord: “Risotto frutti di mare. Ik houd van vis. Het staat niet op de vaste menukaart van ons restaurant, maar soms is het de tip van de chef en in die periode krijg ik het dus ook. Heerlijk.”

Zijn er mensen die je niet vertrouwt? Antwoord: “Dicht om mij heen vertrouw ik mensen wel, maar sinds ik kinderen heb ben ik wel heel alert. Je hoort toch vaak van die vervelende verhalen als het om kinderen gaat.”

Wat voor dorp is Haren? Antwoord: “Ik ben er opgegroeid en toen naar de stad verhuisd. Ik had geen enkele behoefte om weer in Haren te gaan wonen, maar nu denk ik daar heel anders over. Nu ik een gezin heb zie ik dat Haren een heel fijne plaats is voor huisje, boompje, beestje, haha. Dus nu wonen we er weer.”

Heb jij weleens iets gestolen in een winkel? Antwoord: “Nee. Eén keer stond ik met de boodschappenkar weer bij de auto toen ik zag dat ik een pakje tandenstokers niet had afgerekend. Ik ben ermee teruggegaan om te betalen en dat vonden ze daar nogal opvallend. Als ik het thuis pas had ontdekt had ik het laten zitten, moet ik eerlijk toegeven. Ik snap dat arme mensen soms stelen, maar in die situatie ben ik nooit geweest.”

Welk liedje raakt jou? Antwoord: “Zoveel mooie liedjes kunnen bij mij emoties oproepen. Ik denk nu even aan A Te van Lorenzo Jovanotti. Dat raakt me omdat het ook mijn nichtje Elisa raakt. Ze noemt dat altijd een liedje ‘van haar vader’ Paolo, die in 2019 plotseling is overleden. Hij was mijn oom en was mede-eigenaar van ons restaurant. Dus als ik A Te hoor, denk ik ook aan Elisa en Paolo.”

Dank je wel Stefania, het gaat nu hard regenen, gauw weg.

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents