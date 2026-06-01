Handige tips uit de buurt – door Tuutjefluiter (1 juni 2026)

Clockhuys Cultuur

5 juni Oude Hal 19.30 uur filmthema’s, popsongs, Zuid-Amerikaanse muziek door 2 jonge gitaarleerlingen Csongor en Nico. Muzikaal talent met een gevarieerd en sfeervol concert.

14 juni 14-17 uur Slagwerkdag. Speel je al slagwerk of heb je belangstelling voor dit instrument?, Iedereen welkom.

Biotoop

3,4 en 5 juni 20-22.30 uur Macbeth v. William Shakespeare gespeeld door schooltoneelvereniging

Elequintia van het Praediniusgymnasium. Kaarten volwassene 16 euro, jongeren tot 18 jaar 11,- euro, beide incl. pauzedrankje: https://biotoop.nl/agenda/toneelvoorstelling-macbeth-william-shakespeare/

6, 7, 13 en 14 juni Kel- 30, tentoonstelling Frêle, over breekbaarheid, vergankelijkheid en transformatie zichtbaar in de natuur, materialen, relaties en onszelf.

Hortus

7 juni 14 uur Publieksrondleiding De Kelten Komen. Regulier entree.

t/m 1 november Expositie 10 jarig bestaan AKKA&Friends door de gehele tuin. In het Grote Paviljoen Chinese Tuin een binnenexpositie met kleiner ruimtelijk werk en schilderijen.

T/m 23 augustus Laat je Naam Kalligraferen door kunstenaar Tian Wei in het Duizend Dingen

Paviljoen elke zaterdag en zondag, in de zomervakantie iedere dag. Ook is er een selectie van zijn schilderijen te zien.

Oosterhaar

Mellenshorst

9 juni 14-15 uur Gratis meer bewegen voor 60+ met Sportcentrum Energy. Daarna een kopje koffie/thee.

10 juni vanaf 19 uur (met koffie/thee): Dorpswandeling met leden van Oldgo, die meer over de

historie van de wijk vertellen. Opgave verplicht bij: info@onsbelangoosterhaar.nl

13 juni vanaf 14 uur gratis interactieve show met Jos Tipker Entertainment.

18.30-19.15 uur Kinderdisco voor kinderen tot 10 jaar met Doctor Music.

19.30-20.30 uur voor jeugd vanaf 10 jaar. Verkleed meedoen is leuk.

Glimmen

Groenenberg 7 juni 14.30-17uur toneelgroep Verder met De Wolf van Maaike Bergstra en Post van Nathan Vecht.

2 korte toneelstukken met ieder een heel eigen sfeer, gezamenlijk thema: Tijd. Kosten 12,50 euro,

aanmelden en betalen via: geboektinharen.com

6 juni Duurzaam Glimmen organiseert een excursie naar twee ecologische tuinen. Als eerste naar de tuin van Jossy van den Boogaard in Peize (‘De Bloeigaard’, ecologisch tuinontwerp). Hier kun je inspiratie opdoen over ecologisch (sier)tuinieren op een klein oppervlak. Jossy zorgt voor koffie of thee met wat lekkers.

Hierna naar Drachtplantenkwekerij Ninabel in Boerakker. Marijke Akerboom geeft een rondleiding door een natuurtuin van 4.000 m² met veel aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit. Opgeven (gratis)via: info@duurzaamglimmen.nl

Locatie/tijd: Eikenlaan 55 in Peize 14.00-15.00 uur

Hoge Tilweg 47 in Boerakker 15.30-16.30 uur Vervoer: Vertrek per auto om 13.30 uur vanaf de Groenenberg, graag carpoolen

Sport

VV Haren 1 is voor komend seizoen op zoek naar versterking van de selectie. De trainingen zijn dinsdag-en donderdagavond van 20.30 tot 22 uur. Stuur een berichtje naar rjdejager@home.nl en kom vrijblijvend één of meer trainingen meedoen. https://vvharen.nl/haren-1-zoekt-versterkingen/

26 juni 19-21 uur Zwembad Scharlakenhof: Kinderdisco, entree 7,50 euro, meer en reserveren via:

https://www.zwembadscharlakenhof.nl/activiteiten/kinderdisco

Natuur jeugd

6 juni 14-16 uur Scharlakenhof Slootjesdag voor 6-12 jaar. Met schepnetjes en kaarten op zoek naar waterdiertjes. Aanmelden is niet nodig; routebeschrijving:

https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren/natuuractiviteiten/slootjesdag-scharlakenhof-za-6-jun/

Paterswoldsemeer

7 juni 9-12 uur Flonk Laan Corpus den Hoorn Groningen. Rondwandeling om het Paterswoldsemeer voor mensen met MS. Inschrijven is 15,- euro p.p voor her Goede Doel

MS Vereniging Groningen/Noord Drenthe. Keuze uit de tochten 3,5 km :start om 10 uur en 11 km : start om 9 uur , de routes zijn rolstoel- en scootmobielvriendelijk De inschrijving is incl. 2 consumptiemunten voor drinken en een versnapering, familie en vrienden kunnen ook meelopen. Het is mogelijk na de wandeling te lunchen op eigen kosten. Aanmelden:



Summer Party

3 juli 19-01.00 uur Rietschans Meerweg Summer Eve party voor 30-plussers, disco, soul, funk, 70’s, 80’s, 90’s till now. Everybody is a V.I.P.

Tickets: Online voorverkoop start op 25 mei 2026 om 09:00 uur.

(Kaarten aan de deur (indien beschikbaar) > +10%)

https://www.djguide.nl/party.p/566268/club40-the-summer-eve-party

4 juli 19.30-0.30 uur Hé aan het water (de twee Provinciën) Meerweg, dansen, Salsa, Bachata, Kizomba met Dj Marcel en DJ Pedro Gonzalez. Entree 7.50 euro via:

https://www.latinworld.nl/latin/agenda/salsaplatform-summer-party-04-07-2026-salsaplaform-haren-110333.php#/