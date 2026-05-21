Wat gaat er met deze rotonde gebeuren?

Door: Redactie

Dit jaar zal de gemeente de rotonde Rijksstraatweg/Emmalaan aanpakken. Het wordt geen grootschalige reconstructie maar een aanpassing om de oversteekplaats voor fietsers aangenamer en veiliger te maken.

Wat is er mis?

Lezers van Haren de Krant hebben deze rotonde in 2021 uitgeroepen tot ‘gevaarlijkste plek voor fietsers’ in Haren. Wethouder Philip Broeksma erkende het probleem en zegde in 2023 een verbeterplan toe. Het gevaar: fietsers die vanuit het dorp de rotonde moeten ‘nemen’ hebben geen voorrang en kunnen afslaande auto’s naar de Emmalaan niet goed zien. Onoverzichtelijk.



Wat wordt de oplossing?

De gemeente laat nu weten: “Over aanpassingen hebben we overleg gehad met de Fietsersbond. Een structurele oplossing bleek niet mogelijk zonder grootschalige reconstructie van de rotonde. Daarom is gekozen voor een uitbuiging van het fietspad op de plek waar de oversteek als het meest gevaarlijk wordt ervaren. Daardoor komen het zebrapad en de fietsoversteek verder van de rotonde te liggen, zodat automobilisten en fietsers meer overzicht hebben en elkaar beter kunnen zien. Een voorrangsregeling voor fietsers is in deze situatie verkeerstechnisch niet wenselijk vanwege de kruising van de belangrijkste verkeersstromen. Fietsers bewegen vooral noord-zuid, auto’s juist west-zuid. Daarnaast rijden automobilisten vanuit de richting Glimmen langdurig langs een vrijliggend fietspad, waardoor zij pas bij de laatste afslag onverwachts fietsers zouden kunnen tegenkomen. Dat ‘verrassingseffect’ maakt voorrang verlenen aan fietsers hier onveilig.”



Zoals het nu is..

Zoals het wordt…

Betere oplossing denkbaar?

Lezers van de krant kwamen met een heel andere suggestie: schaf het gescheiden fietspad af (dat nu begint ter hoogte van Dunning Makelaardij huisnummer 207). Je blijft dan richting zuid gewoon op de hoofdbaan blijven fietsen, gaat de voorrangsrotonde op en wordt pas ten zuiden daarvan naar het gescheiden fietspad geleid. Dit geeft een rustiger beeld en is toch een vorm van voorrang voor de fietser zoals die ook is geregeld bij de andere rotondes in Haren. Wellicht is deze ingreep niet duurder dan het huidige plan van de gemeente.

Gemeente zegt echter…

De gemeente ziet deze variant niet zitten en zegt: “Deze optie is eerder ook uitvoerig bekeken, maar niet geschikt gebleken. Er rijden fietsers in de noord-zuidrichting op de rijbaan, terwijl dat in de andere richting niet het geval is. Dit is vergelijkbaar met de afweging die gemaakt is bij de oversteek, waar om dezelfde reden is gekozen om fietsers geen voorrang te geven. Het creëert onduidelijkheid en is niet wenselijk vanuit verkeerskundig oogpunt. Bij een dergelijke hoeveelheid verkeer is er een voorkeur voor alle richtingen voor fietsers op de rijbaan. Daarnaast zou de rotonde verlegd en aangepast moeten worden om het verkeer goed te kunnen laten mengen. De rotonde is nu te breed, waardoor autoverkeer naast de fietser kan komen, terwijl het beter is als auto’s daarachter blijven. Tot slot is het ook niet wenselijk om fietsers vanuit het zuiden richting het noorden eerder op de rijbaan te brengen.”