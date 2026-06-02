Boekpresentatie Harense auteur in Voedselbos te Glimmen

Op zondag 14 juni 2026 wordt van 14.00 tot 15.30 uur in het inspiratiecentrum van Voedselbos te Glimmen op feestelijke wijze het boek ‘Kleine natuur in de tuin’ van uitgeverij Noordboek gepresenteerd. Het is het schrijversdebuut van Bernadette Geradts uit Haren, in het dagelijks leven docent Engels, ecologisch tuinontwerper en natuurcoach. In haar boek beschrijft ze op heldere wijze observaties, anekdotes en gedachten over haar eigen tuin.

Volgens auteur Jan Graafland zijn de beschrijvingen “Beeldrijk als de natuur zelf.” Ze gaan over verbondenheid met de natuur voelen, maar ook over zorg en verantwoordelijkheid, vertragen, kijken en bewust aanwezig zijn.

De boekpresentatie wordt georganiseerd door boekhandel Boomker Boeken uit Haren in samenwerking met het Voedselbos te Glimmen. De locatie, midden in de natuur, sluit aan op verschillende thema’s die in het boek terugkomen, waaronder het besef dat we allemaal deelnemer zijn in een groter systeem. De boekpresentatie is vrij te bezoeken, wel graag even aanmelden via geboekinharen.com. Het adres is Meentweg 22a, Glimmen. ‘Kleine natuur in de tuin’ is na 14 juni 2026 onder andere verkrijgbaar bij Boekhandel Boomker Boeken en uitgeverij Noordboek.



Links Bernadette Geradts.